Juventus | Capodanno di coppia per Morata e Dybala | cenone in quattro FOTO

(Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ undiper Alvaroe Paulo, che festeggiano assieme ilnel pieno rispetto delle regole. Due persone, infatti, potevano far visita a parenti e amici, e così i due attaccanti dellahanno combinato questoinper salutare un anno negativo per l’argentino e positivo per lo spagnolo: i due, peraltro, si giocano il posto da titolare ma hanno dimostrato di essere amici fuori dal campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-(@alicecampello) SportFace.

