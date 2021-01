juventusfc : Buon Natale, bianconeri! ?? Ve lo dice anche @cristiano... Sound ?? #XmasReunion - juventusfc : Questa sera, alle 21, seguite la cerimonia di premiazione del #GoldenFoot Award 2020 ?? - salvione : Juve, Cristiano Ronaldo: 'Rendiamo il 2021 un punto di svolta tutti insieme' - infoitsport : Juve, Cristiano Ronaldo: 'Trasformiamo il 2021 in un nuovo inizio' - sportli26181512 : Juve, Cristiano Ronaldo: 'Rendiamo il 2021 un punto di svolta tutti insieme': Il fuoriclasse portoghese ha festeggi… -

GOL SUBITI - infine, la difesa che comunque è ancora tra le migliori, ma non la migliore in assoluto, così come il campionato vinto non è stato ottenuto con il migliore reparto arretrato. GOL SEGNATI ...Cambiamenti e record. L'anno della Juventus non è passato inosservato. A trascinare i bianconeri ci ha pensato ...