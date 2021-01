Jennifer Lopez: il party di Capodanno per il lancio di JLo Beauty (Di venerdì 1 gennaio 2021) Jennifer Lopez lo fa ancora, un’altra volta. E questa volta in occasione del party di Capodanno che ha sancito il lancio della sua linea di bellezza: JLO Beauty. Cosa fa? Si traveste ancora da Barbie. Dopo Barbie Magia delle Feste di qualche settimana fa, per i People’s Choice Awards 2020, JLo sceglie di farsi i capelli come la bambola leggendaria. A pubblicare la foto del making off della sua chioma super glam è il suo Hair Artist, Chris Appleton. Ma la sua folta chioma, acconciata per una fine dell’anno col botto (come recita la dida del famoso parrucchiere), è soltanto un teaser del Capodanno spumeggiante di Jennifer Lopez. Quello che viene dopo lo potete scoprire in questo video, pubblicato dalla stessa mitica JLo, sul suo profilo ... Leggi su amica (Di venerdì 1 gennaio 2021)lo fa ancora, un’altra volta. E questa volta in occasione deldiche ha sancito ildella sua linea di bellezza: JLO. Cosa fa? Si traveste ancora da Barbie. Dopo Barbie Magia delle Feste di qualche settimana fa, per i People’s Choice Awards 2020, JLo sceglie di farsi i capelli come la bambola leggendaria. A pubblicare la foto del making off della sua chioma super glam è il suo Hair Artist, Chris Appleton. Ma la sua folta chioma, acconciata per una fine dell’anno col botto (come recita la dida del famoso parrucchiere), è soltanto un teaser delspumeggiante di. Quello che viene dopo lo potete scoprire in questo video, pubblicato dalla stessa mitica JLo, sul suo profilo ...

