Jack Black come Iron Man, ma con gli speedo: il folle video celebra il 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Jack Black non è nuovo alla pubblicazione di video assurdi sul suo profilo Instagram. Per celebrare il 2021, però, l'attore si è davvero superato. Per celebrare l'arrivo del 2021, Jack Black ha pubblicato un video davvero surreale sul suo profilo Instagram. L'attore, infatti, indossa la maschera di Iron Man e porta soltanto un paio di speedo. come suo solito, poi, si lascia andare ad una serie di movimenti fisici che mettono in risalto la sua peculiare forma fisica. come riporta Comic Book, il 2020 è stato un anno decisamente negativo ma, quanto meno, ci ha regalato una marea di video surreali con Jack ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021)non è nuovo alla pubblicazione diassurdi sul suo profilo Instagram. Perre il, però, l'attore si è davvero superato. Perre l'arrivo delha pubblicato undavvero surreale sul suo profilo Instagram. L'attore, infatti, indossa la maschera diMan e porta soltanto un paio disuo solito, poi, si lascia andare ad una serie di movimenti fisici che mettono in risalto la sua peculiare forma fisica.riporta Comic Book, il 2020 è stato un anno decisamente negativo ma, quanto meno, ci ha regalato una marea disurreali con...

Jack Black accoglie il 2021 in versione Iron Man Sexy

Il poliedrico Jack Black ha deciso di dare il benvenuto al 2021 con un esilarante video in cui indossa la maschera di Iron Man.

