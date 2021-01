Italia, il 2021 comincia in zona rossa Capodanno come San Silvestro, sarà così fino a domenica. Poi un giorno in arancione e di nuovo area rossa fino all'Epifania (Di venerdì 1 gennaio 2021) come è finito il 2020 comincia il 2021: Italia area rossa. Da ieri fino al 3 gennaio lockdown. Lunedì 4 gennaio sarà il primo giorno dell’anno in arancione, il 5 e il 6 di nuovo zona rossa. L'articolo Italia, il 2021 comincia in zona rossa <small class="subtitle">Capodanno come San Silvestro, sarà così fino a domenica. Poi un ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 gennaio 2021)è finito il 2020il. Da ierial 3 gennaio lockdown. Lunedì 4 gennaioil primodell’anno in, il 5 e il 6 di. L'articolo, ilin San. Poi un ...

