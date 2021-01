Italia, forte scossa di terremoto: gente in strada (Di venerdì 1 gennaio 2021) La provincia di Catania continua a tremare. In queste ore è in corso un vero e proprio sciame sismico, che ha avuto il suo episodio di picco massimo ieri sera, alle 22:54, quando la terra ha tremato più forte. Un terremoto di magnitudo 3.8 localizzato a Nord della città etnea, proprio alle pendici del vulcano. La segnalazione dell Una sequenza sismica è in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, tra Adrano e Bronte, alle pendici dell'Etna. Tra le ultime scosse di terremoto se ne è registrata una di magnitudo 3.8 alle 22:54 di ieri. La scossa più forte è stata preceduta da diversi altri episodi, soprattutto tra le 21 e le 21.30, tra i 2 e i 3 gradi. Non si registrano, per ora, danni a persone o cose, ma solo tanta paura nell'ultimo giorno dell'anno. L'Ingv, Istituto nazionale ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 gennaio 2021) La provincia di Catania continua a tremare. In queste ore è in corso un vero e proprio sciame sismico, che ha avuto il suo episodio di picco massimo ieri sera, alle 22:54, quando la terra ha tremato più. Undi magnitudo 3.8 localizzato a Nord della città etnea, proprio alle pendici del vulcano. La segnalazione dell Una sequenza sismica è in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, tra Adrano e Bronte, alle pendici dell'Etna. Tra le ultime scosse dise ne è registrata una di magnitudo 3.8 alle 22:54 di ieri. Lapiùè stata preceduta da diversi altri episodi, soprattutto tra le 21 e le 21.30, tra i 2 e i 3 gradi. Non si registrano, per ora, danni a persone o cose, ma solo tanta paura nell'ultimo giorno dell'anno. L'Ingv, Istituto nazionale ...

luigidimaio : Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più for… - PaolaTavernaM5S : Siamo vicini agli Amici Croati investiti da una forte scossa di #terremoto, che ha distrutto la città di Petrinja,… - Agenzia_Ansa : Forte #terremoto in #Croazia, epicentro a #Petrinja, crollato un ospedale e un asilo. Morto un bimbo #ANSA - BiRaskolnikov : @enricoI00 In Italia niente è più forte dei sindacati. Comunque auguri Doc! - SavioFicorella : RT @luigidimaio: Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più forte in q… -

