Irpet: "In Toscana il 20 per cento dei dipendenti delle aziende non sta lavorando" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra aprile e novembre 2020 sono state inoltre autorizzate 115 milioni di ore per la cassa integrazione ordinaria e 128 milioni tra deroga e fondi di solidarietà Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra aprile e novembre 2020 sono state inoltre autorizzate 115 milioni di ore per la cassa integrazione ordinaria e 128 milioni tra deroga e fondi di solidarietà

LucaAterini : Lavoro, la pandemia in Toscana si è portata via 26mila posti di lavoro rispetto al 2019 - agenziaimpress : #Coronavirus. In #Toscana persi 26mila posti in 11 mesi, lo studio @Irpet - raspa90 : RT @AnsaToscana: Irpet, in Toscana persi 26mila posti di lavoro in 11 mesi. Più colpiti giovani e donne. Segno più solo costruzioni #ANSA h… - AnsaToscana : Irpet, in Toscana persi 26mila posti di lavoro in 11 mesi. Più colpiti giovani e donne. Segno più solo costruzioni… - VincenzoBonelli : RT @Irpet: ??Nel 2020 in Toscana sono stati finora persi 26mila posti di lavoro rispetto al 2019. ?? Ad ottobre e novembre torna a crescere… -

Ultime Notizie dalla rete : Irpet Toscana Irpet, in Toscana persi 26mila posti di lavoro in 11 mesi Agenzia ANSA Il 20% dei dipendenti non sta lavorando. Persi 26.000 posti a tempo determinato

Tra aprile e novembre 2020 sono state inoltre autorizzate 115 milioni di ore per la cassa integrazione ordinaria e 128 milioni tra deroga e fondi di solidarietà ...

Irpet, in 11 mesi persi 26mila posti di lavoro

Firenze – Nuovo barometro dell’Irpet, i primi undici mesi del 2020 in Toscana hanno visto la perdita di 26mila posti di lavoro, pari a -2,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non solo, l’Irpet ev ...

Tra aprile e novembre 2020 sono state inoltre autorizzate 115 milioni di ore per la cassa integrazione ordinaria e 128 milioni tra deroga e fondi di solidarietà ...Firenze – Nuovo barometro dell’Irpet, i primi undici mesi del 2020 in Toscana hanno visto la perdita di 26mila posti di lavoro, pari a -2,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non solo, l’Irpet ev ...