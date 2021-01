Insulti razzisti per la prima nata a Genova, Toti la difende (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Commenti razzisti sotto la foto della prima nata a Genova in questo 2021 postata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. La piccola è Graeter, figli di mamma Joy e del compagno, entrambi nigeriani. Il governatore aveva deciso di condividere la foto di madre e bimba, dando il benvenuto a tutti i nuovi nati della Liguria, ma è stato poi costretto a intervenire in prima persona, per replicare ai tanti commenti razzisti che stavano arrivando sulla sua bacheca: "Chi nasce in Liguria è ligure!", ha scritto. E ancora: "I commenti razzisti verranno rimossi dai moderatori della pagina. Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Commentisotto la foto dellain questo 2021 postata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. La piccola è Graeter, figli di mamma Joy e del compagno, entrambi nigeriani. Il governatore aveva deciso di condividere la foto di madre e bimba, dando il benvenuto a tutti i nuovi nati della Liguria, ma è stato poi costretto a intervenire inpersona, per replicare ai tanti commentiche stavano arrivando sulla sua bacheca: "Chi nasce in Liguria è ligure!", ha scritto. E ancora: "I commentiverranno rimossi dai moderatori della pagina. Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. ...

