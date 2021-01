In Italia il contagio non frena, indice di positività sale al 14,1% (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Calo del numero di nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 22.211 (ieri erano 23.477). Con 157.524 tamponi (ieri 186.004 tamponi, quindi oltre 28mila in meno ) la percentuale positivi-tamponi sale al 14,1% (ieri invece 12,6%). Ancora tanti i decessi, 462 (ieri 555), per un totale finora di 74.621. I ricoverati in terapia intensiva sono in calo di due unità, ne risultano 2.553 (ieri +27), con 145 nuovi ingressi giornalieri (ieri 202). Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 329 (ieri -415), per un totale al momento di 22.822. In isolamento domiciliare sono 549.392 (ieri 544.190); il totale di persone attualmente positive ammonta a 574.767 (ieri 569.896). Il totale di dimessi guariti è 1.479.988; i casi totali finora esaminati in Italia sono 2.129.376. I l totale di persone testate è pari a 14.941.976; il numero totale di ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Calo del numero di nuovi casi di coronavirus innelle ultime 24 ore: sono 22.211 (ieri erano 23.477). Con 157.524 tamponi (ieri 186.004 tamponi, quindi oltre 28mila in meno ) la percentuale positivi-tamponi sale al 14,1% (ieri invece 12,6%). Ancora tanti i decessi, 462 (ieri 555), per un totale finora di 74.621. I ricoverati in terapia intensiva sono in calo di due unità, ne risultano 2.553 (ieri +27), con 145 nuovi ingressi giornalieri (ieri 202). Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 329 (ieri -415), per un totale al momento di 22.822. In isolamento domiciliare sono 549.392 (ieri 544.190); il totale di persone attualmente positive ammonta a 574.767 (ieri 569.896). Il totale di dimessi guariti è 1.479.988; i casi totali finora esaminati insono 2.129.376. I l totale di persone testate è pari a 14.941.976; il numero totale di ...

