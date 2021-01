In Italia 36mila vaccinati: i dati regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) La campagna vaccinale in Italia entra nel vivo e, tra Vaccine Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate le dosi ha raggiunto quota 36 mila (35.850)... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021) La campagna vaccinale inentra nel vivo e, tra Vaccine Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate le dosi ha raggiunto quota 36 mila (35.850)...

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid - francescorisso4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 36mila In Italia 36mila vaccinati: i dati regione per regione Gazzetta del Sud Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa

La campagna vaccinale in Italia entra nel vivo e, tra Vax Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate le dosi ha raggiunto quasi quota 36mila (35.85 ...

In Italia 36mila vaccinati: i dati regione per regione

La campagna vaccinale in Italia entra nel vivo e, tra Vaccine Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate ...

La campagna vaccinale in Italia entra nel vivo e, tra Vax Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate le dosi ha raggiunto quasi quota 36mila (35.85 ...La campagna vaccinale in Italia entra nel vivo e, tra Vaccine Day e i primi due giorni della fase 1, il numero di persone alle quali sono state somministrate ...