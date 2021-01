In Israele vaccino già somministrato a un milione di persone (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella battaglia al Covid Israele corre più del resto del mondo: ha già superato il 10% della popolazione immunizzata con la prima dose del vaccino, vale a dire un milione di persone su poco più di 9 milioni di abitanti.Basti pensare che il Bahrein, in seconda posizione, è al 3,45% e gli Usa allo 0,84%. Non per niente quello di Israele è definito ‘un caso di successo’. L’obiettivo - secondo le intenzioni del ministro della sanità Yuli Edelstein - è di arrivare per fine marzo ad un paese quasi del tutto immunizzato.“Provo una emozione grande”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando il milionesimo immunizzato nella cittadina araba di Umm El Fahem nel nord del paese. “Ci siamo procurati milioni di dosi, abbiamo preceduto il mondo intero e procediamo ad alta velocità per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella battaglia al Covidcorre più del resto del mondo: ha già superato il 10% della popolazione immunizzata con la prima dose del, vale a dire undisu poco più di 9 milioni di abitanti.Basti pensare che il Bahrein, in seconda posizione, è al 3,45% e gli Usa allo 0,84%. Non per niente quello diè definito ‘un caso di successo’. L’obiettivo - secondo le intenzioni del ministro della sanità Yuli Edelstein - è di arrivare per fine marzo ad un paese quasi del tutto immunizzato.“Provo una emozione grande”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando ilsimo immunizzato nella cittadina araba di Umm El Fahem nel nord del paese. “Ci siamo procurati milioni di dosi, abbiamo preceduto il mondo intero e procediamo ad alta velocità per ...

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - Affaritaliani : Seconda vittima dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer - TOSADORIDANIELA : RT @fulviogiuliani: #60seconds del 1’ gennaio! Auuuguuuuriiiiii! Soprattutto, mettiamoci al lavoro come si deve ,per vaccinare gli italiani… - Phil_83 : RT @GeopoliticalCen: In Israele la vaccinazione proseguirà a pieno ritmo anche durante lo Shabbat (il sabato di riposo ebraico). Un fatto c… -