Impaurita dai botti | cagnolina cieca si perde per le strade di Roma la notte di Capodanno | trovata dalla Polizia Locale FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Storia a lieto fine nelladi. Stavano eseguendo un posto di controllo in piazzale Appio, gli agenti delladel VII Gruppo Appio che, nel corso delle verifiche sul rispetto delle disposizioni anti- Covid, hanno notato unache vagava in strada senza guinzaglio,ad un occhio, smarrita e. Presi dal timore che potesse finire sotto un veicolo, gli agenti l’hanno presa in braccio e messa in salvo. Essendo provvista di collare con microchip, è stato possibile risalire subito al padrone, un uomo italiano di 39 anni, che la stava cercando con apprensione. Grazie allalameticcia, di nome Bianca, ha potuto riabbracciare il ...