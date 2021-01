SkyTG24 : #AstraZeneca ha così comunicato l'efficacia del vaccino sviluppato dall'azienda e dall'Università di #Oxford, che s… - lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - lorepregliasco : Ottime notizie sul vaccino Oxford/AstraZeneca - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Il vaccino di Oxford, da orgoglio italiano a beffa per l'Europa (col nuovo sorpasso di Londra) - magicaGrmente22 : Il vaccino di Oxford, da orgoglio italiano a beffa per l'Europa (col nuovo sorpasso di Londra) -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Oxford

Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l’Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e da AstraZeneca ma i tempi per l’approvazione di quest’u ...Il capo della BioNTech, Ugur Shin, ha avvertito che se altri vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non ...