Il primo podcast di Harry e Meghan e gli altri gossip della settimana

È arrivato il primo weekend di gennaio, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più emozionanti dei sette giorni appena trascorsi, l'ultima settimana del 2020. Cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dal primo podcast di Harry e Meghan (che ha visto il figlio Archie come guest star) all'amore tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo, usciti allo scoperto nella settimana di Natale, dalla prima foto di Zara Phillips, nipote della regina Elisabetta, e il marito Mike Tindall dall'annuncio della terza gravidanza di lei, alla pace tra Fedez e Fabio Volo. Tutto quello che, forse, avete perso.

