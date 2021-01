Il party illegale nel resort di lusso | scoppia polemica social

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo le polemiche, arriva la spiegazione del direttore deldiche ha organizzato ildi fine anno sul Lago di Garda Non è evidentemente bastato il dispiegamento di forze promesso dal ministro dell'Interno, e nemmeno la sorveglianza suiannunciata nei giorni scorsi. In Italia, nel giorno di San Silverso ci sono state le feste. Il nostro, d'altronde, è il Paese in cui "fatta la legge, trovato l'inganno". Lo dimostra quanto segnalato da Selvaggia Lucarelli e accaduto a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, dove undiha organizzato un pranzo lungo nell'ultimo giorno dell'anno e dove sono saltate tutte le norme anti-contagio, in barba alla zona rossa. nodo 1907053 Nessuna mascherina, zero distanziamento, musica e ...