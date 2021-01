Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quest'anno, mentre 'Speriamo in una rinascita e in nuove cure', bisogna rendersi conto che 'serve un vaccino per il cuore'. A indicarlo è Papa Francesco, che nell'omelia letta al suo posto dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quest'anno, mentre 'in una rinascita e in', bisogna rendersi conto che 'unper il'. A indicarlo èFrancesco, che nell'omelia letta al suo posto dal ...

MediasetTgcom24 : Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' #papafrancesco - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' #papafrancesco - 67Titty : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' #papafrancesco - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' #papafrancesco - Mariano87256505 : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: 'Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore' #papafrancesco -