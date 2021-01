Il monito di Francesco: 'Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Assente per una dolorosa sciatalgia ha affidato le parole al cardinale Parolin: 'Dal cuore nasce il bene: quanto è importante tenere pulito il cuore, custodire la vita interiore, la preghiera! Quanto ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Assente per una dolorosa sciatalgia ha affidato le parole al cardinale Parolin: 'Dal cuore nasce il bene: quanto è importante tenere pulito il cuore, custodire la vita interiore, la preghiera! Quanto ...

PaoloTrombin : RT @globalistIT: - globalistIT : - chezurdo1948 : RT @fattoquotidiano: Natale, il monito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qualcosa per chi ha di meno” h… - Fiscoeasy : RT @ducinaltum_rl: Ascoltiamo e mettiamo in pratica questo invito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qua… - alinatede : RT @LaStampa: Francesco all’Urbi et Orbi si rivolge a governanti e imprese: «Non lasciamoci chiudere dai nazionalismi, nell’individualismo»… -

Ultime Notizie dalla rete : monito Francesco Il monito di Francesco: "Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri" Globalist.it Il monito di Francesco: "Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri"

Il Papa nell'omelia letta del cardinale Pietro Parolin alla messa di inizio anno: "Oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore" ...

SANTA MESSA CAPODANNO 2021, DIRETTA VIDEO/ Angelus Papa Francesco: la festa di Maria

Santa Messa Capodanno 2021 e Angelus Papa Francesco: il Messaggio Giornata della Pace e la festa di Maria. Le celebrazioni in diretta video streaming e tv ...

Il Papa nell'omelia letta del cardinale Pietro Parolin alla messa di inizio anno: "Oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore" ...Santa Messa Capodanno 2021 e Angelus Papa Francesco: il Messaggio Giornata della Pace e la festa di Maria. Le celebrazioni in diretta video streaming e tv ...