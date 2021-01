(Di sabato 2 gennaio 2021) Nel 1980 trovarono dei giovani incatenati e lo arrestarono. Rimase in carcere un mese ma molti erano con lui

StraNotizie : Il mistero di Muccioli salvatore o padre-padrone - cronaca_news : Il mistero di Muccioli salvatore o padre-padrone -

Ultime Notizie dalla rete : mistero Muccioli

La Repubblica

Personaggio straordinario, carismatico, grande comunicatore, Vincenzo Muccioli è stato una delle figure più controverse degli anni Ottanta e Novanta. Un santo, per le famiglie che vedevano in lui e ne ...A 25 anni dalla morte di Vincenzo Muccioli la prima docu serie italiana targata Netflix ha debuttato lo scorso 30 dicembre per raccontare i primi 17 anni di storia di San Patrignano, la comunità fonda ...