Il Meteo in Italia per il weekend di Capodanno | abbondanti nevicate al Nord

Leggi su ck12

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Una nuova e intensa perturbazione si sta per abbattere sull’determinando, per ildeldi, un brusco calo delle temperature con possibiliIl Bollettino della Protezione Civile Partiamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 31 dicembre, e valido per tutta la giornata di oggi, 1 gennaio. E’ attiva un’allertadi livello giallo, per moderato rischio idrogeologico, su Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molise e Sardegna. Il resto della cartina dell’è verde e pertanto per il giorno dinon si segnalano altre allerta. #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei ...