Il look del giorno, con la borsa anni 70 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 sarà l'anno del vintage. Al cinema e su Netflix arrivano i reboot di grandi film cult, la tendenza second hand cresce e anche la moda si sintonizza sul canale revival, con il successo delle nuove borse Jackie di Gucci e le Nylon bag di Prada. In cerca di una borsa su cui investire? Una tracolla di ispirazione anni '70, modello selleria come nella collezione di Longchamp. La borsa rossa a tracolla in stile anni '70 nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Longchamp. Tracolla, come portarla in total look 70s In assenza di party non resta che festeggiare l'anno nuovo con un tocco di rosso portafortuna. Passione, audacia, energia, buon auspicio. Questa tonalità aggiunge coraggio ai look e diventa cool declinata in versione anni Settanta come visto nella ...

