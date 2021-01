“Il fantastico risultato di questa notte”. Centinaia gli uccelli morti a Roma, il video da brividi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Centinaia di uccelli sono morti, alla mezzanotte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio, a causa dei botti. Le strade di Roma invase: ecco cosa è successo. Uno scenario apocalittico, degno di un film dell’orrore. Centinaia di uccelli morti, che riempiono le strade e le carreggiate della Capitale. Una visione decisamente spaventosa e, certo, di grande impatto. Ecco che cosa è successo ieri notte a Roma. Centinaia di uccelli morti a causa dei botti: la situazione a Roma (fonte: Twitter)Immagini veramente sconvolgenti quelle che circolano su tutti i maggiori social all’alba dell’inizio del 2021. Come nei migliori film apocalittici, una improvvisa moria di ... Leggi su instanews (Di venerdì 1 gennaio 2021)disono, alla mezzatra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio, a causa dei botti. Le strade diinvase: ecco cosa è successo. Uno scenario apocalittico, degno di un film dell’orrore.di, che riempiono le strade e le carreggiate della Capitale. Una visione decisamente spaventosa e, certo, di grande impatto. Ecco che cosa è successo ieridia causa dei botti: la situazione a(fonte: Twitter)Immagini veramente sconvolgenti quelle che circolano su tutti i maggiori social all’alba dell’inizio del 2021. Come nei migliori film apocalittici, una improvvisa moria di ...

