Il dolore di Maria Teresa Ruta per la morte di Paolo Rossi: la clip sugli addii era davvvero necessaria? (Di venerdì 1 gennaio 2021) La puntata del Grade Fratello VIP 5 che ci ha tenuto compagnia nel corso del veglione di Capodanno, si è conclusa in modo parecchio bizzarro. Per un motivo ancora tutto da capire, gli autori del reality di Canale 5 hanno deciso di mostrare ai vip una clip molto toccante con alcuni dei volti noti che sono venuti a mancare in questo 2020 ( in particolare da quando loro sono rinchiusi nella casa del GF VIP). E ovviamente tra questi ci sono stati Gigi Proietti, Maradona, Stefano d’Orazio e anche Paolo Rossi. La clip ha scatenato diverse reazioni ma la concorrente a essere più toccata dalle immagini viste, è stata certamente Maria Teresa Ruta che non è riuscita neppure a cantare vedendo l’rvm. Subito dopo l’esibizione di Fausto Leali, Alfonso Signorini le ha quindi chiesto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 gennaio 2021) La puntata del Grade Fratello VIP 5 che ci ha tenuto compagnia nel corso del veglione di Capodanno, si è conclusa in modo parecchio bizzarro. Per un motivo ancora tutto da capire, gli autori del reality di Canale 5 hanno deciso di mostrare ai vip unamolto toccante con alcuni dei volti noti che sono venuti a mancare in questo 2020 ( in particolare da quando loro sono rinchiusi nella casa del GF VIP). E ovviamente tra questi ci sono stati Gigi Proietti, Maradona, Stefano d’Orazio e anche. Laha scatenato diverse reazioni ma la concorrente a essere più toccata dalle immagini viste, è stata certamenteche non è riuscita neppure a cantare vedendo l’rvm. Subito dopo l’esibizione di Fausto Leali, Alfonso Signorini le ha quindi chiesto ...

IcyZorzi : RT @jackyll92: 01:53 - Mi viene da piangere nel vedere Maria Teresa straziata dal dolore nello scoprire in quel modo i famosi che sono mort… - Mary612Jb : RT @ant19mar: C’è davvero qualcuno che ha deciso quando e come Maria Teresa deve smaltire il dolore per la morte di persone che sono state… - carlo_tommasi : ? ??????????, ???? ?????????????? ?????????? ?????? ???????????? ???? ??????????: ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ???? ??????????. Qui ->… - ivwannabeyours : RT @ant19mar: C’è davvero qualcuno che ha deciso quando e come Maria Teresa deve smaltire il dolore per la morte di persone che sono state… - ani_lily : RT @jackyll92: 01:53 - Mi viene da piangere nel vedere Maria Teresa straziata dal dolore nello scoprire in quel modo i famosi che sono mort… -

Ultime Notizie dalla rete : dolore Maria Il cordoglio di Maria Grazia Laganà Fortugno per la scomparsa dell'avvocato Antonio Mazzone Reggio TV Il dolore di Maria Teresa Ruta per la morte di Paolo Rossi: la clip sugli addii era davvvero necessaria?

Maria Teresa quindi ha spiegato il motivo per il quale era legatissima a Paolo Rossi e mai si sarebbe immaginata di vederlo in una clip di quel genere. Maria Teresa spiega quindi che quando era una gi ...

CEVA/ Dolore per la morte della 79enne Maria Pia Salvatico in Muratore: giovedì i funerali a Mombasiglio

SERGIO RIZZO - Maria Pia Salvatico 79 anni di Ceva (Cn), nella serata di martedì 29 dicembre 2020 è drammaticamente mancata a causa del Covid–19 che l’ha colpita, presso l’ospedale di Mondovì dove da ...

Maria Teresa quindi ha spiegato il motivo per il quale era legatissima a Paolo Rossi e mai si sarebbe immaginata di vederlo in una clip di quel genere. Maria Teresa spiega quindi che quando era una gi ...SERGIO RIZZO - Maria Pia Salvatico 79 anni di Ceva (Cn), nella serata di martedì 29 dicembre 2020 è drammaticamente mancata a causa del Covid–19 che l’ha colpita, presso l’ospedale di Mondovì dove da ...