Il capodanno dei radical chic: così s'inventano omicidi razzisti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Il caso di Agitu Ideo Gudeta, rifugiata uccisa a martellate in Trentino, rivela il tic di cercare sempre la pista razzista Avevo pensato di dedicare il primo appuntamento del 2021 di questa rubrica ad una classifica dei peggiori esempi di chiccismo dell’ultimo anno. Poi è successa quell’immane tragedia di Frassilongo dove è stata uccisa una signora etiope, simbolo di accoglienza e integrazione. Agitu Ideo Gudeta aveva creato un allevamento, vendeva formaggio di capra, aiutava i migranti. Aveva pure subito minacce razziste. Il suo decesso è un orrore, come tutti i delitti. Ma la reazione alla notizia della sua morte riassume non pochi tic radical chic che vale la pena raccontare. Non appena si scopre che il corpo di Gudeta è stato ritrovato esanime nella sua casa in Trentino il pensiero, e il racconto ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Il caso di Agitu Ideo Gudeta, rifugiata uccisa a martellate in Trentino, rivela il tic di cercare sempre la pista razzista Avevo pensato di dedicare il primo appuntamento del 2021 di questa rubrica ad una classifica dei peggiori esempi dicismo dell’ultimo anno. Poi è successa quell’immane tragedia di Frassilongo dove è stata uccisa una signora etiope, simbolo di accoglienza e integrazione. Agitu Ideo Gudeta aveva creato un allevamento, vendeva formaggio di capra, aiutava i migranti. Aveva pure subito minacce razziste. Il suo decesso è un orrore, come tutti i delitti. Ma la reazione alla notizia della sua morte riassume non pochi ticche vale la pena raccontare. Non appena si scopre che il corpo di Gudeta è stato ritrovato esanime nella sua casa in Trentino il pensiero, e il racconto ...

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - _Carabinieri_ : La notte di Capodanno è alle porte: trascorrila in sicurezza, evitando l'uso di fuochi d'artificio illegali. Per la… - Agenzia_Ansa : Mattarella: '2021 sia anno della sconfitta del virus e della ripresa. E' arrivato il tempo dei costruttori. Moment… - Cristina050521 : Per loro non è stato Natale Per loro non è capodanno Per loro non è vita... Non possiamo dimenticare il dramma dei… - DavidAloia : RT @Misurelli77: Per loro non è stato Natale Per loro non sarà capodanno Non hanno nemmeno un tetto... Il dramma dei migranti bloccati al f… -

Ultime Notizie dalla rete : capodanno dei Capodanno con il Covid, le immagini dei primi paesi che hanno festeggiato La Repubblica Wuhan sembra un altro mondo: un Capodanno “normale” – FOTO

A Wuhan il Coronavirus sembra essere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l'arrivo del 2021.

Capodanno: Milano accoglie il 2021 con fuochi d'artificio e qualche eccesso

Nonostante la zona rossa, in molti non rinunciano al rito dei botti. Incidenti ed episodi di vandalismo in periferia ...

A Wuhan il Coronavirus sembra essere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l'arrivo del 2021.Nonostante la zona rossa, in molti non rinunciano al rito dei botti. Incidenti ed episodi di vandalismo in periferia ...