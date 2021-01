Il 2020 di Salvini. Dal citofono di Bologna al Covid: le richieste di “apertura” e “chiusura”, i selfie senza mascherina. E il silenzio sulle inchieste sulla Lega (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 di Matteo Salvini inizia nel segno della speranza: strappare al centrosinistra la Calabria, governata nei cinque anni precedenti da Mario Oliverio, e soprattutto dare una bella spallata a Stefano Bonaccini e prendersi la rossa Emilia-Romagna. Nel primo caso la vittoria del centrodestra è facilmente prevedibile. Nel secondo caso, qualora la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, ce la faccia, “ci prendiamo anche il governo”. Parola del segretario del Carroccio, che nel primo mese dell’anno ostenta grande sicurezza: “Lucia vince, sono stra convinto”. Come sono andate le cose è storia: la Lega in Calabria non ha sfondato (12,25% dei consensi) e la vittoria più che altro è andata a Jole Santelli, che con la sua lista e Forza Italia ha messo insieme il 20,79% dei voti. In Emilia il presidente uscente ha staccato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ildi Matteoinizia nel segno della speranza: strappare al centrosinistra la Calabria, governata nei cinque anni precedenti da Mario Oliverio, e soprattutto dare una bella spallata a Stefano Bonaccini e prendersi la rossa Emilia-Romagna. Nel primo caso la vittoria del centrodestra è facilmente prevedibile. Nel secondo caso, qualora la candidata della, Lucia Borgonzoni, ce la faccia, “ci prendiamo anche il governo”. Parola del segretario del Carroccio, che nel primo mese dell’anno ostenta grande sicurezza: “Lucia vince, sono stra convinto”. Come sono andate le cose è storia: lain Calabria non ha sfondato (12,25% dei consensi) e la vittoria più che altro è andata a Jole Santelli, che con la sua lista e Forza Italia ha messo insieme il 20,79% dei voti. In Emilia il presidente uscente ha staccato la ...

carlaruocco1 : Tra il 23 e il 24 tutti in visita da #Verdini in carcere. #Renzi, #Salvini, Lotti, l'imprenditore Angelucci, Santan… - NicolaPorro : Il 2020 si chiude com’è iniziato: con gli attacchi al leader leghista. Responsabile di tutti i mali pure se non gov… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: “SONO PRONTO A GOVERNARE L’ITALIA” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il 2020 di Salvini. Dal citofono di Bologna al Covid: le richieste di “apertura” e “chiusura”, i selfie senza mascheri… - clikservernet : Il 2020 di Salvini. Dal citofono di Bologna al Covid: le richieste di “apertura” e “chiusura”, i selfie senza masch… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 Salvini Salvini manda a quel paese (in milanese) il 2020 Il Tempo Mattarella, il discorso di fine anno, Conte: «Solidarietà e coesione per uscire dalla crisi»

Il premier Giuseppe Conte è stato fra i primi a lodare il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «E' stata la solidarietà, nazionale e internazionale, ...

Non ce n’è per nessuno: Zaia vola, si schianta il Pd

Vuole portare il cuore della politica affinchè prevalga sul cinismo. Vuole essere la portavoce dei disabili e degli anziani, di tutte quelle famiglie che spesso non hanno voce e che meritano di essere ...

Il premier Giuseppe Conte è stato fra i primi a lodare il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «E' stata la solidarietà, nazionale e internazionale, ...Vuole portare il cuore della politica affinchè prevalga sul cinismo. Vuole essere la portavoce dei disabili e degli anziani, di tutte quelle famiglie che spesso non hanno voce e che meritano di essere ...