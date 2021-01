Iacopo Melio dal letto dell’ospedale: «Sia un anno di speranza e ripartenza. Immunizziamoci contro questo dolore» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana e fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno da sempre in prima linea nella battaglia contro le barriere architettoniche, ha pubblicato su Facebook e Instagram una foto dei fuochi d’artificio nella notte di Capodanno visti dal suo letto d’ospedale, dove si trova dopo essere risultato positivo al Covid. «Dio benedica i letti dell’ospedale, fatti apposta per elevarsi e farti vedere fuori dalla finestra, sicuramente. Stasera i fuochi, il tuo riflesso sul vetro e un corridoio illuminato anche di notte perché c’è sempre qualcuno a prendersi cura di chi ha bisogno», ha scritto. Il suo pensiero è rivolto a tutti coloro che, in questi mesi, «hanno combattuto in prima linea, a chi è stato colpito e si è rialzato, a chi ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021), consigliere regionale della Toscana e fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno da sempre in prima linea nella battagliale barriere architettoniche, ha pubblicato su Facebook e Instagram una foto dei fuochi d’artificio nella notte di Capodvisti dal suod’ospedale, dove si trova dopo essere risultato positivo al Covid. «Dio benedica i letti, fatti apposta per elevarsi e farti vedere fuori dalla finestra, sicuramente. Stasera i fuochi, il tuo riflesso sul vetro e un corridoio illuminato anche di notte perché c’è sempre qualcuno a prendersi cura di chi ha bisogno», ha scritto. Il suo pensiero è rivolto a tutti coloro che, in questi mesi, «hcombattuto in prima linea, a chi è stato colpito e si è rialzato, a chi ...

