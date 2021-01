I vipponi scoprono in diretta tutti i morti famosi del 2020 e Maria Teresa Ruta crolla in lacrime (Di sabato 2 gennaio 2021) Ieri sera per ovvie ragioni non ho potuto vedere la puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata a Capodanno (c’era la serata evento Ciao 2020 Io Esco con l’annuncio dei vincitori dei Biccy Awards 2020), per questo motivo molti video li ho recuperati nella giornata di oggi, fra un sorso di spumante ed un morso di panettone avanzato dalla sera prima. Fra i tanti video che ho recuperato c’è anche quello in cui Alfonso Signorini, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ricorda le celebrità che sono morte nel 2020. Da Sean Connery a Stefano D’Orazio dei Pooh, passando per Gigi Proietti e Diego Armando Maradona fino a Paolo Rossi. tutti e cinque sono scomparsi negli ultimi mesi ed i vip, ad eccezione della morte di Maradona, non erano a conoscenza degli altri decessi. Per questo motivo allo scoprire di Paolo Rossi, ... Leggi su biccy (Di sabato 2 gennaio 2021) Ieri sera per ovvie ragioni non ho potuto vedere la puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata a Capodanno (c’era la serata evento CiaoIo Esco con l’annuncio dei vincitori dei Biccy Awards), per questo motivo molti video li ho recuperati nella giornata di oggi, fra un sorso di spumante ed un morso di panettone avanzato dalla sera prima. Fra i tanti video che ho recuperato c’è anche quello in cui Alfonso Signorini, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ricorda le celebrità che sono morte nel. Da Sean Connery a Stefano D’Orazio dei Pooh, passando per Gigi Proietti e Diego Armando Maradona fino a Paolo Rossi.e cinque sono scomparsi negli ultimi mesi ed i vip, ad eccezione della morte di Maradona, non erano a conoscenza degli altri decessi. Per questo motivo allo scoprire di Paolo Rossi, ...

