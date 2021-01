I segni zodiacali che a breve vivranno un grande periodo di irresponsabilità (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tutti commettiamo degli errori ed è facile che a seconda delle situazioni possiamo creare dei problemi a noi, ai nostri cari o anche a persone che non conosciamo assolutamente. Sembra che l’universo abbia in serbo per 3 segni particolari dello zodiaco, un periodo molto stressante, che finirà inevitabilmente per trasformare ogni loro azione in un gesto di completa irresponsabilità. È difficile che, a breve, queste persone ne facciano una giusta, pertanto se appartenete ad uno dei seguenti segni è molto meglio che stiate attenti ad ogni vostra azione. 1. Scorpione Lo Scorpione non riuscirà a rendersi conto dell’importanza delle sue parole e nei prossimi giorni farà un gran numero di promesse che tuttavia non riuscirà affatto a mantenere. Questo atteggiamento avrà delle conseguenze molto negative, sia in ... Leggi su virali.video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tutti commettiamo degli errori ed è facile che a seconda delle situazioni possiamo creare dei problemi a noi, ai nostri cari o anche a persone che non conosciamo assolutamente. Sembra che l’universo abbia in serbo per 3particolari dello zodiaco, unmolto stressante, che finirà inevitabilmente per trasformare ogni loro azione in un gesto di completa. È difficile che, a, queste persone ne facciano una giusta, pertanto se appartenete ad uno dei seguentiè molto meglio che stiate attenti ad ogni vostra azione. 1. Scorpione Lo Scorpione non riuscirà a rendersi conto dell’importanza delle sue parole e nei prossimi giorni farà un gran numero di promesse che tuttavia non riuscirà affatto a mantenere. Questo atteggiamento avrà delle conseguenze molto negative, sia in ...

MO0NLOV3R : RT @fvansesca: @chiaralaporella e io sono la prima a leggere l'oroscopo e a fare battute sui segni zodiacali eh, solo che bisogna esserne c… - rainonmeuh : RT @IRONL0KI: ma in che senso la gente crede DAVVERO all’oroscopo? i segni zodiacali servono solo per i meme,, - mymyow : cagate il cazzo alla gente che crede ai segni zodiacali ma siete convinti che con l'anno nuovo cambi tutto magicame… - chiaranonscura_ : qualcuno bravo con i segni zodiacali che sappia darmi un parere? :) - IRONL0KI : ma in che senso la gente crede DAVVERO all’oroscopo? i segni zodiacali servono solo per i meme,, -