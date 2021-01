I risultati di Premier League, adesso il Manchester United può puntare al titolo: la classifica (Di sabato 2 gennaio 2021) I risultati di Premier League continuano a regalare sorprese, colpi di scena ed indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Nella giornata di oggi si sono giocate due partite interessanti, nella prima sfida colpaccio a sorpresa del West Ham che ha avuto la meglio dell’Everton, 0-1 il risultato finale con il gol all’86’ di Soucek. Nell’altra sfida tre punti d’oro per il Manchester United, i Red Devils volano in testa alla classifica del campionato inglese e possono puntare la vittoria del titolo. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1, nel primo tempo è Martial a portare in vantaggio i padroni di casa, al 58? Traore ristabilisce la parità, passano 3 minuti ed è Bruno Fernandes su calcio di rigore a segnare la rete del definivo successo. Lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 gennaio 2021) Idicontinuano a regalare sorprese, colpi di scena ed indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Nella giornata di oggi si sono giocate due partite interessanti, nella prima sfida colpaccio a sorpresa del West Ham che ha avuto la meglio dell’Everton, 0-1 il risultato finale con il gol all’86’ di Soucek. Nell’altra sfida tre punti d’oro per il, i Red Devils volano in testa alladel campionato inglese e possonola vittoria del. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1, nel primo tempo è Martial a portare in vantaggio i padroni di casa, al 58? Traore ristabilisce la parità, passano 3 minuti ed è Bruno Fernandes su calcio di rigore a segnare la rete del definivo successo. Lo ...

