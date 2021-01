I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per la vendita di armi all’Egitto (Di venerdì 1 gennaio 2021) I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per export armi a Egitto I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per l’export di armi verso l’Egitto: lo hanno annunciato loro stessi nel corso di Propaganda Live, il programma in onda su La7 nella serata di venerdì 31 dicembre. Claudio e Paola Regeni, infatti, hanno spiegato di aver presentato un esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di armi “verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e il governo egiziano è tra questi”. I genitori di ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Idiilper exporta Egitto Idiilper l’export diverso l’Egitto: lo hanno annunciato loro stessi nel corso di Propaganda Live, il programma in onda su La7 nella serata di venerdì 31 dicembre. Claudio e Paola, infatti, hanno spiegato di aver presentato un esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di“verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e ilegiziano è tra questi”. Idi ...

