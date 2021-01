Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano apre il suo anno passando agli shoot-out a Salisburgo

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodsule, soprattutto, Capodvittorioso perche passa-out in casa dei Red Bullnel primo match dell’nuovo della sua ICE2020-. Successo importante e sofferto per i Foxes che piegano la sesta in classifica dopo che la sfida si era conclusa sul 4-4 anche al termine dell’overtime. Con questi 2 punti i bianco-rossi altoatesini rimangono in vetta alla classifica generale con 56 punti in 25 turni disputati, a pari merito con Fehervar che, tuttavia, di match ne ha giocati 30. Terza posizione a quota 50 punti per i Vienna Capitals, mentre in quarta rimane Klagenfurt con 48. Red Bull– HCB Alto Adige Alperia 4-5 ...