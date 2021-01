Hitman 3 in azione in un video gameplay sui primi 5 minuti di gioco

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Poco prima di Natale, Game Informer ha annunciato un ampio coverage dedicato all'atteso3 di Io Interactive. Il celebre portale ha mantenuto la promessa e ha pubblicato un nuovoper la nuova avventura dell'Agente 47. Nello specifico, Game Informer ha deciso di pubblicare icinquedella missione di apertura di3 a Dubai, durante i quali il nostro eore scende sul grattacielo più alto della Terra. Prima di lasciarvi al, vi ricordiamo che3 uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Epic Games Store e Stadia il 20 gennaio 2021.3 - Cloud Version è in sviluppo anche per Nintendo Switch. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Hitman azione

Multiplayer.it

