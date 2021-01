Highlights Houston Rockets-Sacramento Kings 122-119: NBA 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Houston Rockets-Sacramento Kings, match della notte NBA 2020/2021. Primo successo stagionale per i Rockets, beneficiati dal ritorno in campo di John Wall e DeMarcus Cousins dopo la quarantena causa Covid-19. Sfida molto equilibrata quella del Toyota Center, con James Harden che prende il controllo nei 12 minuti finali: il Barba (33 al termine della contesa) mette a segno due triple consecutive che portano i Rockets sopra di 6. Per quanto riguarda Wall, l’ex Wizards non scendeva in campo da ben 735 giorni: non si è tuttavia dimenticato come si ha un impatto in una partita NBA. Il suo rientro da 22 punti e 9 assist. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. Primo successo stagionale per i, beneficiati dal ritorno in campo di John Wall e DeMarcus Cousins dopo la quarantena causa Covid-19. Sfida molto equilibrata quella del Toyota Center, con James Harden che prende il controllo nei 12 minuti finali: il Barba (33 al termine della contesa) mette a segno due triple consecutive che portano isopra di 6. Per quanto riguarda Wall, l’ex Wizards non scendeva in campo da ben 735 giorni: non si è tuttavia dimenticato come si ha un impatto in una partita NBA. Il suo rientro da 22 punti e 9 assist. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.

La sintesi della vittoria per 124 a 111 dei Denver Nuggets sugli Houston Rockets. Protagonista il centro serbo Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist: l'ultimo ...

