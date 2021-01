Hellboy la trama del film stasera 1 gennaio su Rai 4

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 1 gennaio 2021)ildi Guillermo Del Torosu Rai 4,e trailerè ilscelto per la prima serata di Rai 4 (canale 21 del digitale) per il 1°2021 per iniziare l’anno nel mondo del fantastico. Ildel 2004 di Guillermo Del Toro è la prima trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto cult di Mike Mignola. Ilha incassato poco meno di 100 milioni di dollari in tutto il mondo, ha una durata di circa 2 ore e nel 2006 ha avuto un sequel col sottotitolo The Golden Army.ladelsu Rai 4Scopriamo insieme ladi ...