Guardiola: “Altri tre giocatori del City sono positivi. Domani saprete i nomi” (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha annunciato la positività al Covid di Altri tre giocatori dopo i casi di Gabriel Jesus e Walker: "La Premier League ad ora non ci permette di rivelare i nomi, ma credo che nella giornata di Domani verranno resi noti. Contro l'Everton avremmo voluto giocare visto che avevamo abbastanza calciatori disponibili - dichiara l'allenatore spagnolo - , ma il giorno della gara sono venute fuori altre positività. Ho voluto chiamare personalmente mister Carlo Ancelotti per parlarci e spiegare la situazione".caption id="attachment 1058407" align="alignnone" width="3438" Guardiola (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'allenatore del Manchester, Pep, ha annunciato latà al Covid ditredopo i casi di Gabriel Jesus e Walker: "La Premier League ad ora non ci permette di rivelare i, ma credo che nella giornata diverranno resi noti. Contro l'Everton avremmo voluto giocare visto che avevamo abbastanza calciatori disponibili - dichiara l'allenatore spagnolo - , ma il giorno della garavenute fuori altretà. Ho voluto chiamare personalmente mister Carlo Ancelotti per parlarci e spiegare la situazione".caption id="attachment 1058407" align="alignnone" width="3438"(getty images)/caption ITA Sport Press.

