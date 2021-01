Gonna corta e spacco abissale | Stefania Orlando vestita così | roba forte per il Capodanno del GF Vip | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Non poteva mancare la sfilata di bellezza al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andato in onda anche a. Lo specialone di San Silvestro ha riservato delle sorprese sui look molto glamour delle concorrenti, in passerella quasi fosse Ciao Darwin di Paolo Bonolis. A brillare Dayane Mello, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet e, tutte molto eleganti e sensuali. Ma occhio proprio alla, l'inquilina che ha osato di più con unairregolare evertiginoso. Anche in studio, però, le signore presenti non hanno lesinato in paillettes e scollature. E in questo senso Elisabetta Gregoraci si è confermata la "miss" di questa edizione. La sfilata di bellezza al GF Vip di: il ...