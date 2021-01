Gli oggetti tecnologici imperdibili e più attesi del 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci si può concentrare sui massimi sistemi, come fa la società di consulenza Gartner che per le tendenze dell'anno a venire mette un salto di qualità dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Ma alla fine, guardando avanti, la curiosità del pubblico si concentra soprattutto sui gadget su cui potrà mettere le mani nei prossimi mesi. La buona notizia è che il 2021 non dovrebbe deludere, tra attesi ritorni con qualcosa di nuovo – sia sul piano del design che delle prestazioni – effetto wow diffuso e una tecnologia ubiqua ma discreta, utile senza essere troppo invasiva. Un esempio provetto è l'immagine della foto di apertura, da cui dunque ha senso partire. La pandemia ci ha chiusi in casa, ha sbarrato purtroppo pure i cinema, ha fatto riscoprire la voglia di guardare sul divano domestico film, serie televisive e reality. Ecco, a breve potrebbe ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci si può concentrare sui massimi sistemi, come fa la società di consulenza Gartner che per le tendenze dell'anno a venire mette un salto di qualità dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Ma alla fine, guardando avanti, la curiosità del pubblico si concentra soprattutto sui gadget su cui potrà mettere le mani nei prossimi mesi. La buona notizia è che ilnon dovrebbe deludere, traritorni con qualcosa di nuovo – sia sul piano del design che delle prestazioni – effetto wow diffuso e una tecnologia ubiqua ma discreta, utile senza essere troppo invasiva. Un esempio provetto è l'immagine della foto di apertura, da cui dunque ha senso partire. La pandemia ci ha chiusi in casa, ha sbarrato purtroppo pure i cinema, ha fatto riscoprire la voglia di guardare sul divano domestico film, serie televisive e reality. Ecco, a breve potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli oggetti Gli oggetti più curiosi passati in asta nel 2020 ExibArt Copparo, derubato in casa dalla donna delle pulizie

COPPARO. Conosceva quella casa come le sue tasche, si occupava di tenerla in ordine e pulita. Sapeva dove si trovavano gli oggetti, anche quelli preziosi. Una donna delle pulizie di 63 anni ferrarese ...

Sestri Levante, gli studenti della scuola media sostengono la Croce Verde con un loro progetto

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo hanno realizzato un ‘muro’ con delle scatole regalo, coordinati da Stefania Verduci, Chiara Costa e Salvo Agosta. Poi lo hanno simbolicamente buttato giù e hanno co ...

