Gli indici ISA sono il colpo di grazia per le imprese (Di venerdì 1 gennaio 2021) imprese con bilancio infrannuale devastate dalla crisi post pandemia e uccise dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale E’ un problema non da poco, che rischia di compromettere lo sforzo della ripartenza per il 30% delle imprese italiane (tante si stima siano quello che hanno un bilancio infrannuale). Fioccano le votazioni negative per molte aziende che stanno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021)con bilancio infrannuale devastate dalla crisi post pandemia e uccise dagli ISA, glisintetici di affidabilità fiscale E’ un problema non da poco, che rischia di compromettere lo sforzo della ripartenza per il 30% delleitaliane (tante si stima siano quello che hanno un bilancio infrannuale). Fioccano le votazioni negative per molte aziende che stanno… L'articolo Corriere Nazionale.

folucar : RT @senzasinistra: #Zampa ma li ha visti i dati #Covid di oggi? e gli indici di #contagio in varie Regioni? E facciamo tutto giallo cosi a… - RudiGhedini : RT @senzasinistra: #Zampa ma li ha visti i dati #Covid di oggi? e gli indici di #contagio in varie Regioni? E facciamo tutto giallo cosi a… - senzasinistra : #Zampa ma li ha visti i dati #Covid di oggi? e gli indici di #contagio in varie Regioni? E facciamo tutto giallo c… - senzasinistra : @EspositoNa @lageloni @fm197544 @silviaballestra tra 7 gg dovevano riaprire anche in Germania e hanno deciso di non… - senzasinistra : @silviaballestra @EspositoNa @lageloni e io per fortuna ho amiche che abitano in germania. non serve leggere il ted… -