Gli auguri di Capodanno di Silvio Berlusconi: la foto con la fidanzata Marta Fascina e la figlia Marina è virale (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Accogliamo il nuovo anno con la speranza concreta che sia quello della svolta. Grazie ai vaccini, all’impegno dei medici e dei ricercatori, al senso di responsabilità dimostrato dagli italiani, il 2021 sarà l’anno del ritorno ad una vita normale e della ripartenza per l’Italia e per il mondo. A tutti gli italiani l’augurio di poter realizzare nel 2021 i desideri più belli che ciascuno porta nel cuore, per sé e per le persone che ama”. Così scrive Silvio Berlusconi pubblicando sui social una sua foto con la figlia Marina e con Marta Fascina. L’ex premier è seduto al centro, con in braccio il suo cagnolino Dudù (con tanto di fiocco rosso al collo), mentre da un lato la fidanzata e dall’altro Marina lo abbracciano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Accogliamo il nuovo anno con la speranza concreta che sia quello della svolta. Grazie ai vaccini, all’impegno dei medici e dei ricercatori, al senso di responsabilità dimostrato dagli italiani, il 2021 sarà l’anno del ritorno ad una vita normale e della ripartenza per l’Italia e per il mondo. A tutti gli italiani l’o di poter realizzare nel 2021 i desideri più belli che ciascuno porta nel cuore, per sé e per le persone che ama”. Così scrivepubblicando sui social una suacon lae con. L’ex premier è seduto al centro, con in braccio il suo cagnolino Dudù (con tanto di fiocco rosso al collo), mentre da un lato lae dall’altrolo abbracciano. ...

ItalyMFA : Auguri di #BuonAnno2021 a tutti gli Italiani ????, in particolare ai connazionali all'estero ???? We wish a… - Pres_Casellati : Buon 2021 a tutti gli italiani. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #Capodanno2021 #1gennaio #Auguri - fattoquotidiano : Gli auguri social di Salvini, manda a quel paese il 2020 e poi fa confusione con le date: “Il 2001 deve essere un a… - cazzrer : @succhiamilafess facc e strunz gli auguri - alfovsocapo : Vorrei ribadirvi la gravità della cosa se non fa gli auguri, solo nel 2020 è capitato,,,,e si sono visti i risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Capodanno, gli auguri di Silvio Berlusconi insieme alla figlia Marina e la compagna Marta Fascina Corriere della Sera Tram a Palermo, l'assessore Catania contro Orlando: "Mi autosospendo"

"Mi auguro che il sindaco Orlando non voglia riconsegnare la città nelle mani di coloro che hanno ostacolato la 'Primavera' di Palermo". Sono le dure parole ...

Taranto, gli auguri del sindaco Melucci ai lavoratori

TARANTO - «Auguri a tutti i lavoratori impegnati in questi giorni di festa»: così il sindaco di Taranto manda un pensiero a tutti coloro che anche il giorno di Capodanno stanno regolarmente lavorando ...

"Mi auguro che il sindaco Orlando non voglia riconsegnare la città nelle mani di coloro che hanno ostacolato la 'Primavera' di Palermo". Sono le dure parole ...TARANTO - «Auguri a tutti i lavoratori impegnati in questi giorni di festa»: così il sindaco di Taranto manda un pensiero a tutti coloro che anche il giorno di Capodanno stanno regolarmente lavorando ...