GIULIO REGENI, GENITORI DENUNCIANO GOVERNO/ Video "Esposto per vendita armi a Egitto" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Claudio REGENI e Paola Deffendi, GENITORI di GIULIO REGENI a Propaganda Live su La7 annunciano denuncia contro GOVERNO italiano: Video, Esposto per la vendita di armi all'Egitto Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021) Claudioe Paola Deffendi,dia Propaganda Live su La7 annunciano denuncia controitaliano:per ladiall'

welikeduel : L'intervista integrale di Diego Bianchi a Paola e Claudio Regeni #propagandalive #propagandapergiulio - fattoquotidiano : Fregate all’Egitto, i genitori di Giulio Regeni: “Denunciamo l’Italia per vendita di armi a Paesi che violano i dir… - welikeduel : L'appello di Paola e Claudio Regeni ospiti di #propagandalive #propagandapergiulio - antobon2 : RT @saveriolakadima: 1489 giorni senza Giulio. Regeni: genitori, denuncia Governo per vendita armi Egitto. E' quanto annunciato da Claudio… - ninoBertolino : RT @fattoquotidiano: Fregate all’Egitto, i genitori di Giulio Regeni: “Denunciamo l’Italia per vendita di armi a Paesi che violano i diritt… -