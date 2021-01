Giulia e Pierpaolo riflessivi dopo il Capodanno pieno di baci. Lei confessa: “Non dormirò mai con lui qui” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo bagordi della notte di Capodanno nella casa del Grande Fratello VIP 5 riflettono su quello che è stato detto dall’esterno ( ennesima dimostrazione di come nessuno da fuori dovrebbe esprimere pareri, proprio per non influenzare nel bene e nel male). Le parole della madre di Pierpaolo non lo hanno influenzato più di tanto, nel senso che il Pretelli si è detto pronto, qualora provasse qualcosa, a vivere la sua storia con Giulia Salemi. L’influencer però, ascoltando anche le parole del suo migliore amico, ha ricordato come ha vissuto l’esperienza due anni fa al fianco di Francesco Monte e si è resa conto di come nell’ultima settimana, abbia dedicato il suo tempo solo a Pier. Ed è per questo che, parlando con Tommaso Zorzi, rivela che cambierà in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 gennaio 2021)Salemi ePretelli,bagordi della notte dinella casa del Grande Fratello VIP 5 riflettono su quello che è stato detto dall’esterno ( ennesima dimostrazione di come nessuno da fuori dovrebbe esprimere pareri, proprio per non influenzare nel bene e nel male). Le parole della madre dinon lo hanno influenzato più di tanto, nel senso che il Pretelli si è detto pronto, qualora provasse qualcosa, a vivere la sua storia conSalemi. L’influencer però, ascoltando anche le parole del suo migliore amico, ha ricordato come ha vissuto l’esperienza due anni fa al fianco di Francesco Monte e si è resa conto di come nell’ultima settimana, abbia dedicato il suo tempo solo a Pier. Ed è per questo che, parlando con Tommaso Zorzi, rivela che cambierà in ...

