Giorni zona rossa dall’1 al 6 gennaio, unica eccezione il 4 gennaio: spostamenti e cosa si può fare (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Vietato spostarsi fuori regione. Chiusi negozi, bar e ristoranti. Anche le feste e gli assembramenti sono vietati. Il 4 gennaio i negozi sono aperti, e anche parrucchieri e centri estetici. Il 7 gennaio l’Italia torna in giallo Leggi su corriere (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Vietato spostarsi fuori regione. Chiusi negozi, bar e ristoranti. Anche le feste e gli assembramenti sono vietati. Il 4i negozi sono aperti, e anche parrucchieri e centri estetici. Il 7l’Italia torna in giallo

