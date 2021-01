Giorni zona rossa dall’1 al 6 gennaio, unica eccezione il 4 gennaio: spostamenti e cosa si può fare (Di sabato 2 gennaio 2021) Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Vietato spostarsi fuori regione. Chiusi negozi, bar e ristoranti. Anche le feste e gli assembramenti sono vietati. Il 4 gennaio i negozi sono aperti, e anche parrucchieri e centri estetici. Il 7 gennaio l’Italia torna in giallo Leggi su corriere (Di sabato 2 gennaio 2021) Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Vietato spostarsi fuori regione. Chiusi negozi, bar e ristoranti. Anche le feste e gli assembramenti sono vietati. Il 4i negozi sono aperti, e anche parrucchieri e centri estetici. Il 7l’Italia torna in giallo

vivodicjnema : Tra sessione, miei problemi personali e la zona rossa non sto passando proprio dei giorni felici - Giulietta121212 : @repubblica Articoli scritti con i piedi... l'Abruzzo ha l' RT PIÙ BASSO D'ITALIA e già da giorni si è dichiarato u… - munlaitvfx : raga ma ieri e questo giorni siamo in zona rossa vero? e non si può vedere nessuno? - infoitinterno : Zona rossa in Italia, giorni e regole: cosa si può fare e cosa no - fabiodisconzi : @IliadItalia la rete in questi giorni funziona molto male. Zona Alto Vicentino. Grazie. -