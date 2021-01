Giornata mondiale della pace | in Manovra ancora soldi per spese militari Ora basta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo gennaio di ogni anno, a partire dal 1968, si celebra per volere dei pontefici la “”. Nel 2021 essa acquista senza dubbio un significato particolare, perché l’umanità sta affrontando la tragediapandemia e quindi risulta ancor più inaccettabile che leper gli armamenti continuino a crescere, sottraendo risorse preziose alla sanità e alla salute delle persone. Partendo dalle conseguenze economiche devastanticrisi attuale, Papa Francesco, nel suo messaggio, rilancia la proposta di Paolo VI all’assemblea Onu del 4 ottobre 1965: “Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato a rendere normali i conflitti nel mondo? Come convertire il nostro cuore allanella solidarietà e nella fraternità?”. ...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come costantemente ricordato da Vostra Santità nel corso degli ultimi mesi, si è inserita in un contesto non privo di criticità –c ...Si celebra oggi, 1 gennaio, la Giornata Mondiale della Pace. Suor Alessandra Smerilli, consigliera di Stato del Vaticano e docente di economia, ha indicato, per la Pontificia Università Auxilium, i te ...