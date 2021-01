Giornata della Pace | il Papa all’Angelus | “Auguri di un 2021 di speranza | ma serve un vaccino per il cuore”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Oggi 1 gennaio la Chiesa cattolica celebra la festaMadre di Dio. Il primo giorno dell’anno è anche lamondiale. Puntuale è arrivato il messaggio diFrancesco che ha celebrato l’Angelus di Capodanno malgrado la sciatalgia che lo ha bloccato, impedendogli ieri di celebrare il Te Deum e oggi la messa di Capodanno. “A tutti i mieidie di serenità per il nuovo anno. Un anno die di. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me” ha detto il. Unper ilQuest’anno, mentre “speriamo in una rinascita e in nuove cure”, bisogna rendersi conto che “unper il ...