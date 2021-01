GFVIP | pioggia di critiche alla mamma di Pierpaolo Petrelli | la difesa del fratello del gieffino

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Piovono, accuse e polemiche nei confronti delladi, attuale inquilino del. La signora Margherita nel collegamento riservato al figlio per fargli gli auguri di buon anno insieme al marito e all’altro figlio e fidanzata ha voluto consigliare al figlio di essere se stesso e di godersi l’esperienza del reality in toto e non come sta facendo. Ha messo poi l’accento sul fatto che da qualche settimana sta perdendo consensi: tutta colpa di Giulia Salemi? Le parole delladinon sono state accolte bene dalche ha bloccato il genitore impedendole di dire tutto quello che pensava. Poco compresa anche drete, la signora Margherita ha ricevutodure, ...