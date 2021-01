Gf Vip | lite furiosa tra la Elia e la Marini | volano parole grosse | Signorini imbarazzato | gelo in studio

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ieri sera, al posto della solita festa che va in onda l’ultimo giorno dell’anno sia sulla Rai che sulle reti Mediaset per salutare l’anno appena terminato e dare inizio al nuovo anno, 2021, è andato in onda su Canale 5 “la casa del grande fratello vip”. Tale decisione è stata presa a causa della pandemia da covid e delle misure restrittive che, necessariamente , devono essere adottate. Latra Antonellae ValeriaIeri sera a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno Alfonso, nelle vesti di padrone di casa, ha invitato Valeria. L’opinionista Antonella, da sempre nemica della, non ha preso bene l’entrata indellae sono volate...