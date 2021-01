GF Vip, la notizia arriva nella casa e lascia tutti nello sconforto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Voleva essere un «in memoriam» Oscar style, si è trasformato in una triste conta che ha rovinato un momento di festa. La delicatezza di mostrare a persone isolate dal mondo da tre mesi, nel pieno delle celebrazioni per il nuovo anno, una clip con le immagini di tutti i personaggi famosi morti nel 2020, da Gigi Proietti a Stefano D’Orazio dei Pooh: «Ce l'avessero detto in confessionale sarebbe stato meglio», ha commentato Maria Teresa Ruta che quando ha scoperto della morte dell’ex calciatore Paolo Rossi ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere disperata. «La prima intervista della mia carriera me l’ha data lui - ha poi raccontato - aveva appena vinto i Mondiali. (Continua..) Io non sapevo come diventare una giornalista, non mi facevano entrare da nessuna parte. Mi sono appostata sotto casa, ho aspettato che lui uscisse e ho ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 gennaio 2021) Voleva essere un «in memoriam» Oscar style, si è trasformato in una triste conta che ha rovinato un momento di festa. La delicatezza di mostrare a persone isolate dal mondo da tre mesi, nel pieno delle celebrazioni per il nuovo anno, una clip con le immagini dii personaggi famosi morti nel 2020, da Gigi Proietti a Stefano D’Orazio dei Pooh: «Ce l'avessero detto in confessionale sarebbe stato meglio», ha commentato Maria Teresa Ruta che quando ha scoperto della morte dell’ex calciatore Paolo Rossi ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere disperata. «La prima intervista della mia carriera me l’ha data lui - ha poi raccontato - aveva appena vinto i Mondiali. (Continua..) Io non sapevo come diventare una giornalista, non mi facevano entrare da nessuna parte. Mi sono appostata sotto, ho aspettato che lui uscisse e ho ...

Pierpaolo Pretelli è rimasto molto deluso dalle parole di sua madre ricevute ieri sera in un videomessaggio: "Mi aspettavo altro..." ...

