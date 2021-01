Gf Vip | Andrea Zelletta | “Se Natalia mi ha tradito per me è finita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Non sono stati affatto giorni facili per, lo sappiamo benissimo. Dopo il regalo e il bigliettino misterioso ricevuto nel giorno di Natale da parte della sua fidanzataParagoni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto dei giorni decisamente difficili. Dettati, com’è giusto che sia, dalla volontà di capire e comprendere cosa fosse successo. E, soprattutto, cosa avesse spinto la sua compagna a compiere un gesto ‘folle’. Per questo motivo, proprio nel corso delle ventinovesima puntata del GF Vip, è avvenuto il tanto atteso confronto tra i due. Un confronto che, diciamoci la verità, ci hanno tolto qualsiasi dubbio sulla coppia. Certo, Dayane Mello ha parlato pubblicamente del ‘chiacchiericcio’ che c’è sull’ex corteggiatrice, masi è dimostrato molto forte e, soprattutto, molto fiducioso nei ...