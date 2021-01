Gaia Gozzi | marito | figli | età | vita privata e Instagram della cantante italo-brasiliana

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021) In questo articolo vi sveleremo l’età, il, i, lae il profilodi, la giovaneex concorrente a X Factor nel 2016 e vincitrice di Amici 19. Chi è ildie qual è la sua età? Al momento la ragazza è fidanzata con Daniele Dezi, produttore e collaboratore di musicisti come Achille Lauro e Coez. Prima di quella con Daniele,ha avuto una relazione durata quattro anni con un tale Giorgio, ma la storia è ormai morta e sepolta. Chi sono idi? Non ne ha. Qual è l’età di...