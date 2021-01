Fulham | il tecnico Parker | “Non so se domenica potremo giocare”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il focolaio Covid che ha colpito ile costretto al rinvio della gara con il Tottenham del 30 dicembre scorso, rischia di far saltare anche la gara dicontro il Burnsley. A rivelarlo lo stessodel, Scott: “l momento attuale, non so secontro il Burnley. Negli ultimi giorni abbiamo rifatto i test aspettando di vedere cosa succede, cerchiamo di prepararci nel migliore dei modi”. Sulle parole di Mourinho: “Mourinho si lamenta? Eravamo nella stessa situazione del Tottenham, ovvero in albergo a 20 minuti dallo stadio in attesa di notizie e senza sapere bene cosa fare. Hanno deciso all’ultimo momento, e posso capire lo sfogo di Josè”. Foto: LogoL'articolo proviene da ...